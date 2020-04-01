Все футбольные соревнования в России приостановлены до конца мая

Все футбольные матчи в России приостановлены до конца мая. Такое решение приняли в руководстве Российского футбольного союза. При этом новый сезон в чемпионате России начнется либо в середине августа, либо в середине сентября. Как сказали в руководстве РФС, там полностью поддерживают решение УЕФА перенести игры, которые были запланированы на июнь.