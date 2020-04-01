Все футбольные соревнования в России приостановлены до конца мая

Все футбольные матчи в России приостановлены до конца мая. Такое решение приняли в руководстве Российского футбольного союза. При этом новый сезон в чемпионате России начнется либо в середине августа, либо в середине сентября. Как сказали в руководстве РФС, там полностью поддерживают решение УЕФА перенести игры, которые были запланированы на июнь.
2020-04-01T20:00:00+03:00
2020-04-01T20:01:17+03:00
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20:00, 01 апреля 2020
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Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
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