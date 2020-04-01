Примерно половина российских регионов перешла в финальную стадию развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, это означает, что источник для каждого заболевшего установить уже не удается. Попова также сказала, что примерно у каждого пятого российского гражданина с коронавирусом болезнь протекает без симптомов. В 14% это проходит в форме пневмонии. Попова также высказалась за то, чтобы продлить нерабочую неделю в рамках борьбы с инфекцией.