Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима изоляции

Это произошло сегодня на внеплановом заседании столичного парламента. За выход из дома по причине, которая не указана в распоряжении мэра Москвы, жителя столицы могут оштрафовать на 4 тысячи рублей. При повторном нарушении наказание увеличивается до 5 тысяч. Столько же составляет штраф, если при этом использовался автомобиль. Автором документа, который внес законопроект накануне в Мосгордуму, является депутат парламента от партии «Единая Россия» Кирилл Щитов.