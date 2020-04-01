Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима изоляции

Это произошло сегодня на внеплановом заседании столичного парламента. За выход из дома по причине, которая не указана в распоряжении мэра Москвы, жителя столицы могут оштрафовать на 4 тысячи рублей. При повторном нарушении наказание увеличивается до 5 тысяч. Столько же составляет штраф, если при этом использовался автомобиль. Автором документа, который внес законопроект накануне в Мосгордуму, является депутат парламента от партии «Единая Россия» Кирилл Щитов.
2020-04-01T19:31:00+03:00
2020-04-01T19:32:05+03:00
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19:31, 01 апреля 2020
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