Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о ЧС и нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Закон был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации.