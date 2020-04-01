Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о ЧС и нарушение карантина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Закон был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Документ опубликован на портале правовой информации.
2020-04-01T19:30:00+03:00
2020-04-01T19:31:34+03:00
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19:30, 01 апреля 2020
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