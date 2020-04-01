Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации. Он уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Этот документ накануне в оперативном порядке был принят Госдумой и утвержден Советом Федерации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал этим вечером агентству ТАСС, что в Кремле не обсуждают вопрос о введении режима ЧС. В то же время, агентство Reuters со ссылкой на свои источники, близкие к правительству, пишет, что такую возможность в руководстве страны всерьез обсуждали.
2020-04-01T19:20:00+03:00
2020-04-01T19:31:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2617253-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3241927.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:20, 01 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Е.Жуков: Мне кажется, что эти методы были живодерскими.
Е.Ройзман: Когда вытаскиваете человека из воды, вам никто не предъявит претензии, что вы тащили за волосы.
Е.Жуков: Он сам может сказать: «Мне очень больно».
Е.Ройзман: Он потом может сказать что угодно. Но, как правило, говорят спасибо…