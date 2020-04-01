Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации. Он уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Этот документ накануне в оперативном порядке был принят Госдумой и утвержден Советом Федерации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал этим вечером агентству ТАСС, что в Кремле не обсуждают вопрос о введении режима ЧС. В то же время, агентство Reuters со ссылкой на свои источники, близкие к правительству, пишет, что такую возможность в руководстве страны всерьез обсуждали.