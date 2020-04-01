Главу администрации Волховского района Ленобласти могут оштрафовать на 400 тысяч рублей. Он самовольно установил блок-посты на въезде в город.

Ограничения на въезд и выезд в город Волхов в Ленобласти сняли. Спустя сутки выяснилось, что посты на дорогах – это незаконно, но главу администрации Алексея Брицуна об этом никто не предупредил. Оказалось, что подобные жесткие меры можно вводить, если только объявили режим Чрезвычайной Ситуации, а ее никто не объявлял. Как сообщает портал «47news», в Тихвине тоже отказались от идеи ставить блокпосты на въезде, но предупреждать об ограничениях там будут. А вот в Выборгском районе области КПП установят. Там намерены ограничить въезд и выезд в два населенных пункта в связи с тем, что у жителя поселка Перово подтвердили коронавирусную инфекцию. Четыре выезда и въезда в Кингисепп патрулируют ГИБДД. Патрули также работают на въезде в Гатчину.

Власти Ленобласти готовятся закрыть Мурино, причем по московскому образцу. В пресс-службе правительства региона «Эху» сказали, что постановление о переходе этого города на полную самоизоляцию готовится. Въезд и выезд по необходимости закрывать не будут, но доказать, что такие перемещения необходимы, муринцам все же придется.

Никаких штрафных санкций за нарушение режима перемещения по Ленинградской области не предусмотрено. Они возможны только в случае режима ЧС.