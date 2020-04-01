Власти Московской области отрицают планы блокировки Москвы и Подмосковья

По его словам, сейчас столичное и региональное правительства ведут максимально согласованную и единую политику. Ранее оба региона практически одновременно ужесточили карантинные меры. Жителям разрешается выходить из своих домов только в магазины, аптеки, вынести мусор или выгулять домашнее животное.
2020-04-01T19:03:00+03:00
2020-04-01T19:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 01 апреля 2020
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