Власти Московской области отрицают планы блокировки Москвы и Подмосковья

По его словам, сейчас столичное и региональное правительства ведут максимально согласованную и единую политику. Ранее оба региона практически одновременно ужесточили карантинные меры. Жителям разрешается выходить из своих домов только в магазины, аптеки, вынести мусор или выгулять домашнее животное.