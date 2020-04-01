Reuters: Российские власти обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране

Российские власти обсуждают возможность введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране из-за коронавируса. Так, по крайней мере, утверждают источники агентства Reuters.

Режим ЧС позволит властям ввести по всей России жесткие меры, в том числе запрет на выход из дома или выезд из города без причины, говорят источники агентства. По их данным, окончательное решение еще не принято, однако парламентарии, как утверждается, в случае необходимости готовы поддержать его единогласно. В Кремле, впрочем, подобные планы отрицают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, введение режима ЧС не обсуждается. В правительстве, в свою очередь, пока эти сведения не прокомментировали.

По закону чрезвычайное положение в России может ввести своим указом президент, получив перед этим согласие Совета Федерации. Однако накануне обе палаты Федерального собрания, в том числе и Госдума, одобрили законопроект о наделении этим правом и правительства. Согласно документу, кабмин сможет вводить режим ЧС как на всей территории страны, так и в отдельных ее частях, а также определять правила поведения граждан. Пока законопроект не подписан президентом Владимиром Путиным.

Многие российские регионы за время пандемии коронавируса объявили о введении целого ряда мер по ограничению выхода на улицу граждан, в том числе в Москве. При этом некоторые юристы выразили сомнения в законности этих мер без объявления режима ЧС.