Руководство ВШЭ наказало студентов за публикацию нецензурного монолога преподавателя военной кафедры о гомосексуалах

Руководство Высшей школы экономики наказало студентов за публикацию нецензурного монолога преподавателя военной кафедры о гомосексуалах. Аудиозапись появилась в феврале. Представители вуза говорят, что студент, который записал начальника военного учебного центра Владимира Коргутова, нарушил запрет на использование смартфонов. Помимо выговора, ему грозит отчисление с военной кафедры. В комиссии университета сказали, что студенты должны были обратиться к руководству вуза, студсовету или уполномоченному по правам студентов.
2020-04-01T18:32:00+03:00
2020-04-01T18:33:51+03:00
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18:32, 01 апреля 2020
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