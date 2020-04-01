Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в России нет взрывного роста числа зараженных коронавирусом. Несколько дней подряд сохраняется один и тот же коэффициент и для этого принимают целый ряд мер, — добавила она. Попова считает, что теперь главная задача – ограничить контакты между людьми. Кроме того, она выступает за продление числа нерабочих дней. Ранее президент Владимир Путин объявил нерабочей только текущую неделю.
2020-04-01T18:31:00+03:00
2020-04-01T18:33:24+03:00
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18:31, 01 апреля 2020
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