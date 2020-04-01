Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в России нет взрывного роста числа зараженных коронавирусом. Несколько дней подряд сохраняется один и тот же коэффициент и для этого принимают целый ряд мер, — добавила она. Попова считает, что теперь главная задача – ограничить контакты между людьми. Кроме того, она выступает за продление числа нерабочих дней. Ранее президент Владимир Путин объявил нерабочей только текущую неделю.