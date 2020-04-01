Российское руководство не обсуждает возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации, — заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он сказал агентству ТАСС. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на нескольких чиновников, что возможность введения такого режима серьезно обсуждают власти. Собеседники агентства утверждают, что это позволит объявить более жесткие меры по всей стране. Решение еще не принято.

По закону чрезвычайное положение может ввести указом президент, получив согласие на это Совета Федерации.