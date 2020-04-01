Мировая пресса пытается спрогнозировать ход развития пандемии коронавируса

Мировая пресса сегодня, как и ежедневно, пытается спрогнозировать ход развития пандемии коронавируса и охарактеризовать ее особенности в разных странах.

Издание «Цайт» пишет об условиях в больницах Нью-Йорка, где закончились койки для зараженных COVUD-19, не хватает аппаратов ИВЛ, масок и прочих защитных материалов, причем, как сказала корреспонденту газеты медсестра одной из городских клиник, проблемы с обеспечением начались еще до вируса. Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии. Здесь погибло уже более тысячи человек. Морги штата переполнены, а врачи пишут завещания на случай смерти.

В Италии, передает Си-эн-эн, на передовую пандемии бросают едва выучившихся выпускников-медиков, а печально известная итальянская мафия, как пишет издание Telegraph, пытается получить доход от распространения вируса, как ранее от финансового кризиса 2008 года. Главари мафии открывают для себя дополнительные возможности и адаптируют под новые обстоятельства свои сети по торговле наркотиками.

Газета The Guardian выносит в заголовок фразу: британские ученые поняли, почему коронавирус такой заразный, обращая внимание на критически важный биологический механизм, помогающий вирусу успешно заражать людей и распространяться по миру. Так называемые шипы на поверхности структуры коронавируса позволяют ему в четыре раза эффективнее закрепляться на клетках человеческого организма, чем, например, это делает вирус САРС.

Портал «Атлантик» отмечает, что реакция мировых правительств на коронавирус мало зависит о того, демократические они или авторитарные, противореча версиям, которые выдвигались раннее. Количество смертей в Италии, составляющей одну двадцатую населения авторитарного Китая, сегодня в несколько раз выше. Оказалось, что и демократические страны пытались приуменьшать угрозу ради собственных интересов и пытаясь защитить свои экономики от удара. Для эффективности борьбы с коронавирусом, считает издание, гораздо важнее не тип режима, а то, насколько граждане доверяют своим лидерам.

Польское издание «Речь посполита» описывает невиданный доселе отток иностранных рабочих из этой страны, прежде всего украинцев, работавших здесь в сфере услуг, в ресторанном и гостиничном бизнесе, который почти полностью приостановил свою деятельность.

Издание «Атлантик» пишет, что переживаемый человечеством этап пандемии — не последний карантин из-за коронавируса, поскольку одного «раунда» жестких ограничений не хватит, чтобы победить его окончательно.