В России начался весенний призыв, но из-за коронавируса призывные комиссии не приступили к работе

Фактически процесс набора в армию начнется не раньше мая.

В этом году новобранцы отправятся к местам службы не раньше 20 мая – такое распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу, пишет армейская газета «Красная звезда».

Призыв был остановлен, в частности, в Петербурге – по словам военного комиссара Сергея Качковского, как минимум до 6 апреля призывников не вызывают в военкоматы. Похожая ситуация, по данным «Новой газеты», сложилась и в Москве. При этом на днях президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва именно 1 апреля.

Между тем пока с будущими новобранцами планируют работать дистанционно. Об этом «Эху» рассказал председатель Красносельской призывной комиссии Москвы Илья Яшин.

Всего в ходе весеннего призыва на службу планируется отправить 135 тысяч человек. Представители вооруженных сил заверяют, что после фактического начала кампании будут соблюдаться все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции. На сборные пункты призывников будут доставлять на автотранспорте, прошедшем специальную дезинфекционную обработку. Кроме того, по словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, после прибытия в части новобранцы в течение двух недель будут находиться на карантине. По официальным данным, пока среди военнослужащих случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Начало призыва попросил перенести и правозащитный центр «Мемориал» — по оценкам его представителей, отложить это мероприятие необходимо до полного снятия карантина.