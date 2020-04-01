Сотрудников российских предприятий и компаний принуждают подписывать заявления на отпуск за свой счет

Такие случаи отмечены в нескольких регионах.

Множество сообщений о требованиях от руководства уйти в отпуск без сохранения зарплаты появляются в социальных сетях и на сайтах региональных изданий. Так в Башкирии поваров в школах и детсадах заставляют уходить в отпуск до конца августа, а в случае отказа требуют уволиться. В Пскове ряд сотрудников принуждают написать заявления на весь апрель, люди ищут помощи юристов.

На Кубани работников «Агропромышленого строительного комбината «Гулькевичский» планировали в нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля оставить без сохранения заработной платы. Вопрос решился только после вмешательства местной прокуратуры, пишет сайт «Аргументы и факты. Кубань».

В сети появились сканы документов, которые, как утверждается, раздали сотрудникам терминала D аэропорта Шереметьево. В них указана просьба о предоставлении отпуска на 15 дней «по семейным обстоятельствам» без сохранения зарплаты. Подлинность документов пока не подтверждена. Аналогичные сообщения приходят из Бердска, Дзержинска, Сызрани и других городов.

Однако все подобные действия работодателей не соответствуют российскому закону. В Министерстве труда подчеркнули, что руководство не имеет права отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе. Если человека принуждают взять отпуск за свой счет, то ему необходимо обратиться в трудовую инспекцию, заключили в ведомстве.

Президент Владимир Путин объявил текущую неделю выходной, но при этом отмечал, что зарплата у россиян сохраняется.