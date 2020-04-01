В Кремле назвали некорректным интервью с бизнесменом Михаилом Ходорковским на «Эхе Москвы»

Беседа, прошедшая накануне, была посвящена ситуации на нефтяном рынке и, в частности, взаимоотношениям в этой сфере России и Венесуэлы. В руководстве «Эха» с претензиями в свой адрес не согласились.

Поводом для высказывания со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стала критика интервью с Ходорковским на «Эхе» со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева. Песков присоединился к его мнению и назвал экс-главу ЮКОСа «беглецом», считая, что ему не нужно давать эфир: «Я все-таки против того, чтобы эфир давать беглецам. Он же преследуется по закону. Поэтому мне кажется, что это некорректно».

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов с критикой со стороны пресс-секретаря президента не согласился. В эфире радиостанции «Эха» он отметил, что российское законодательство позволяет брать интервью даже у осужденных. Венедиктов также добавил, что просит Пескова посодействовать в интервью с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Между тем на протяжении последних нескольких лет в эфире российских государственных телеканалов неоднократно появлялись интервью с общественными и политическими деятелями, которых в ряде стран обвиняли в преступлениях. Так, например, отечественные журналисты дважды брали интервью у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который долгие годы скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В Швеции его обвиняют в домогательствах, а в США — в шпионаже. В 2013-м году разговор с ним вышел на телеканале RT, а три года назад интервью с ним Владимира Познера показал Первый канал. Помимо этого Ассанж несколько месяцев вел на RT свою передачу «Мир завтра».

Кроме того, в эфирах российских телеканалов появлялся и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бежавший из страны после событий 2014 года и проживающий в Москве. На родине ему предъявили обвинения в хищениях. Также несколько пресс-конференций дал экс-президент Украины Виктор Янукович, который судом в Киеве заочно осужден на 13 лет по обвинению в госизмене. А бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден, который получил политическое убежище в России, и вовсе получил возможность задать вопрос на прямой линии президента Владимира Путина.

В Кремле на появление в эфире федеральных каналов лиц, обвиняемых другими странами в совершении преступлений, ранее никак не реагировали.