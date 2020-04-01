Z Архив новостей новости
5 1 6 258
Эксклюзив Эха 18:14, 01 апреля 2020

РКН проверит приложение «Социальный мониторинг» на соответствие законодательству о персональных данных

Роскомнадзор проверит приложение «Социальный мониторинг» на соответствие законодательству о персональных данных. Его разрабатывают для слежки за гражданами во время карантина.

Приложение «Социальный мониторинг» позволит правоохранительным органам в Москве следить за соблюдением изоляции тех, кто лечится дома от коронавируса и обеспечит безопасность окружающих. Как говорят власти, это приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. Также москвичам вскоре придется всем узнать, что такое QR-код. Именно он, возможно, будет нужен для выхода из дома. Что представляет собой подобный код, «Эху» рассказал интернет-эксперт Владислав Здольников.

Правительство Москвы уже готово запустить систему специальных пропусков. В случае, если гражданину нужно будет покинуть дом, он сможет самостоятельно получить QR-код, — рассказал в эфире «Эха» руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Лысенко отметил, что в колл-центре гражданам помогут зарегистрироваться на сайте мэра, если они не смогут сделать это сами.
Опасным является то, что система слежки за гражданами может остаться навсегда, — сказал в эфире Рен-ТВ гендиректор компании «Ангара Технолоджис Групп» Сергей Шестобитов.

Еще раз напомним, что пока распоряжений мэра о введении спецпропусков в виде QR-кода не было.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Владимир Путин со всеми соблюдает социальную дистанцию и не пожимает руки собеседникам Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков…

5 47 6 5432
Новости

Российский самолет с гуманитарной помощью вылетел в США На борту — медицинские маски и оборудование — сообщили в Министерстве обороны…

5 65 6 9183
Интервью Условно ваш

Егор Жуков Евгений Ройзман гости: Егор Жуков, Евгений Ройзман

3241843

5 42 6 6106 16:05
#слушать 43:07 ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Какое же полезное это время — карантин Не понимаю, жалующуюся на «скуку взаперти» молодёжь. Наверное, после длительного периода отсутствия контроля родителей, нагулявшись к своим 22 годам, пришла к выводу, что человек я домашний…

5 153 6 27918 31.03
Блоги

+ Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов По словам Патриарха, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции…

5 61 6 11116 29.03
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Путин: Меры самоизоляции в Москве и Подмосковье оправданны и необходимы Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции…

5 113 6 22117 30.03
Голосование
Вы за жесткий карантин?
5 53 6 11307 27.03
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

Итоги Вопрос о бойкоте и об участии в этом голосовании решается не конкретными политическими, правовыми и моральными аргументами и не арифметикой вероятных (прогнозируемых) результатов голосования, а общим мировоззрением…

5 51 6 10830 26.03
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Дмитрий Медведев: Неблагоприятный сценарий потребует принятия ещё более жёстких решений Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса…

5 78 6 16421 30.03
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Своих бросаем? Хрен знает Понятно, что вообще никто в мире не мог быть к такому готов — чтобы быстро вывезти десятки тысяч людей со всех концов света. Конечно, отчасти они виноваты сами, что не кинулись при первом же шухере назад на родину. Но лишь отчасти…

5 40 6 8639 17:04
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чума конспирологии на оба ваши дома! В 14-ом веке многие обвинили евреев и прокажённых в создании и распространении бубонной чумы. А теперь в 21-ом веке, многие обвиняют США в создании коронавируса…

5 23 6 5031 13:48
Новости

Меры по поддержке россиян в связи с пандемией вступают в силу сегодня Речь идёт о целом пакете законопроектов, которые инициировал президент…

5 31 6 6789
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Владимир Познер: Коронавирус – это не выдумка политиков, от него им нет выгоды – только убытки Сомнения в угрозе пандемии могут быть смертельно опасны…

5 75 6 16607 26.03
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Где России взять деньги? Пришел тот самый момент, когда людей и экономику надо всемерно поддержать, чтобы и люди, и экономика смогли выстоять. Потом будет поздно…

5 97 6 21978 11:48
8читать ;смотреть
Новости

Путин, судя по всему, не будет уходить на карантин Во всяком случае, глава государства планирует провести совещание с членами правительства по вопросам агропромышленного комплекса…

5 37 6 8804
Новости

Меры по поддержке населения начнут действовать с этого дня Повышение оплаты больничных листов и пособий по безработице, полугодовой мораторий на банкротства и взыскание долгов и штрафов…

5 29 6 10854

Популярное за неделю

Новости

Режим изоляции в Москве продлен до середины апреля Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин…

5 10 6 73429
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Никогда еще не задавались вопросы: вымрет ли, например, половина России? Кто доживет до лета? И главное, имеет ли смысл доживать? И может быть, действительно будет ситуация, когда живые позавидуют мертвым…

5 76 6 184777 25.03
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Поддерживаете ли вы решение Сергея Собянина о полной самоизоляции?
5 70 6 20583 29.03
Блоги

Полина Головушкина, Рим: Через пару недель будет поздно Это и правда похоже на войну. В каждой семье есть кто-то, кого ты знаешь, кто либо умер, либо борется за жизнь. Уже не до шуток. Все это произошло за 1 месяц…

5 277 6 972265 26.03
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот подсказали Владимиру Владимировичу, видимо, пиарщики, что президент должен делать подарки, а не принимать жестокие решения. И как-то получилось, что Владимир Владимирович решителен только тогда, когда надо отменить Конституцию…

5 182 6 121788 28.03
#слушать 48:55 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8419714
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4428648

Сегодня в эфире