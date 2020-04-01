РКН проверит приложение «Социальный мониторинг» на соответствие законодательству о персональных данных

Роскомнадзор проверит приложение «Социальный мониторинг» на соответствие законодательству о персональных данных. Его разрабатывают для слежки за гражданами во время карантина.

Приложение «Социальный мониторинг» позволит правоохранительным органам в Москве следить за соблюдением изоляции тех, кто лечится дома от коронавируса и обеспечит безопасность окружающих. Как говорят власти, это приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. Также москвичам вскоре придется всем узнать, что такое QR-код. Именно он, возможно, будет нужен для выхода из дома. Что представляет собой подобный код, «Эху» рассказал интернет-эксперт Владислав Здольников.

Правительство Москвы уже готово запустить систему специальных пропусков. В случае, если гражданину нужно будет покинуть дом, он сможет самостоятельно получить QR-код, — рассказал в эфире «Эха» руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Лысенко отметил, что в колл-центре гражданам помогут зарегистрироваться на сайте мэра, если они не смогут сделать это сами.

Опасным является то, что система слежки за гражданами может остаться навсегда, — сказал в эфире Рен-ТВ гендиректор компании «Ангара Технолоджис Групп» Сергей Шестобитов.

Еще раз напомним, что пока распоряжений мэра о введении спецпропусков в виде QR-кода не было.