Андрей Воробьев: Блокировка Москвы и области не планируется

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения COVID-19 не планируется, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал Воробьев в прямом эфире на телеканале «Россия 1».
2020-04-01T18:11:00+03:00
2020-04-01T18:24:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:11, 01 апреля 2020
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