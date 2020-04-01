Андрей Воробьев: Блокировка Москвы и области не планируется

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения COVID-19 не планируется, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал Воробьев в прямом эфире на телеканале «Россия 1».