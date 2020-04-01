За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом

Власти обещают активнее проводить тестирование среди населения. Роспотребнадзор обязал регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.

Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, на протяжении всего карантина граждане будут обязаны предоставлять информацию о себе. Также отмечается, что в правительстве уже готовы запустить систему выдачи спецпропусков в идее QR-кодов