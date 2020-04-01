Российские авиакомпании получат полтора миллиарда рублей за вывоз россиян из-за рубежа. Когда будет решена проблема с возвращением граждан России на родину, пока неизвестно. Двадцать пять тысяч россиян не могут вернутся в страну. По крайней мере именно столько граждан обратились за помощью в Министерство иностранных дел.

Все посольства сейчас поддерживают постоянный контакт с людьми, которые застряли за границей, объявил сегодня директор консульского департамента МИДа Иван Волынкин. Он также отметил ,что россиян вернут домой по установленному плану, согласно которому Москва будет принимать по пятьсот человек в день, а регионы – по двести.

В Ростуризме тем временем сказали, что почти все организованные туристы уже находятся в стране. Проблемы сейчас в основном у тех людей, кто выезжал самостоятельно, — отметила глава ведомства Зарина Догузова.

При том, что речь идет о десятках тысяч человек, в МЧС и Минобороны не видят повода для каких-либо экстренных мер. Источник, близкий к авиавластям, сказал агентству ТАСС, что российские авиакомпании сейчас справляются с ситуацией, и военные самолёты задействовать не нужно.

Тем временем проблемы с возвращением людей испытывают и в госкомпаниях. В «Росатоме» сегодня заявили, что сейчас с трудом организовывают рейсы для своих сотрудников в других странах. Это оказалось непростой задачей, — цитирует агентство ТАСС глава организации Алексея Лихачева.

Большое количество россиян продолжает находиться в аэропорту Нью-Йорка. Сегодня им удалось добиться разрешения на заселение в отель, — рассказала научный обозреватель «Эха Москвы» Марина Аствацатурян. Сегодня в аэропорт Нью-Йорка прибыла еще группа граждан России, которая планирует вернуться на родину.

В похожей ситуации оказались россияне в аэропорту Дохи. Об этом в эфире «Эха» рассказала одна из туристов Ксения Лаптева. По словам Лаптевой, дипломаты сообщили туристам, что они не будут в числе первых, кого будут вывозить. Представители авиакомпании предоставили застрявшим в аэропорту доступ в бизнес-залы, где они могут отдохнуть и поесть.

В Индии «Аэрофлот» пытался организовать вывоз части граждан, но пассажиров было около 600, всех разместить в самолете не удалось. Как рассказала «Эху» одна из застрявших в Дели россиянок Евгения, информации о повторном вылете нет. Евгения добавила, что пока не знает, как будет выбираться из Индии.