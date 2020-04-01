Союз европейских футбольных ассоциаций отменяет все матчи, в том числе товарищеские встречи. Он также перенес игры национальных сборных, которые были запланированы на июнь, передает агентство Reuters. Время возобновления турниров не называется. Ранее немецкий телеканал ZDF рассказал, что спортивная организация планирует возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы не раньше июля или даже августа. При этом рассматривается вариант проведения матчей еврокубков параллельно играм национальных чемпионатов.