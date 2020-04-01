Сразу четверо заместителей министра внутренних дел России отправлены на карантин. Это произошло после того, как врачи заподозрили у одного из них, Виталия Шулики, коронавирус, — пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас у главы ведомства Владимира Колокольцева остались в подчинении двое замов, кто не изолирован. Карантин у остальных генералов закончится лишь через неделю. В министерстве сказали газете, что в главных управлениях департаментов уже перевели часть сотрудников на удаленную работу. Ситуация не скажется на эффективности работы центрального аппарата.
2020-04-01T17:31:00+03:00
2020-04-01T17:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 01 апреля 2020
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