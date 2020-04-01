Сразу четверо заместителей министра внутренних дел России отправлены на карантин. Это произошло после того, как врачи заподозрили у одного из них, Виталия Шулики, коронавирус, — пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас у главы ведомства Владимира Колокольцева остались в подчинении двое замов, кто не изолирован. Карантин у остальных генералов закончится лишь через неделю. В министерстве сказали газете, что в главных управлениях департаментов уже перевели часть сотрудников на удаленную работу. Ситуация не скажется на эффективности работы центрального аппарата.