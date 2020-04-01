Российское правительство готовит второй пакет мер, которые необходимы из-за ситуации с коронавирусом

Как доложил президенту Владимиру Путину премьер Михаил Мишустин, речь идет о поддержке отраслей и бизнеса. На эти цели зарезервированы около 1,5 трлн. рублей. Владимир Путин проводил встречу в формате телесовещания. Президент сказал, что сегодняшняя обстановка требует дистанционной работы. Накануне стало известно, что коронавирус подтвержден у главврача больницы Дениса Проценко, с которым общался Путин и даже пожимал ему руку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус.