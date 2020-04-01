Мэрия Москвы отрицает, что карантинные меры в городе будут действовать до конца апреля. Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова сказала агентству ТАСС, что сейчас столичное руководство не называет никаких сроков в этом вопросе.

Ранее ВВС сообщила со ссылкой на источник, близкий к городскому правительству, что карантинные меры в Москве могут продлить на весь месяц в связи с возвращением россиян из-за границы и темпами роста выявленных случаев коронавируса. Власти, по словам собеседника ВВС, опасаются, что система здравоохранения не выдержит нагрузки, если не сдержать эпидемию.