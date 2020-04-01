Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин РФ зарезервировал средства в объеме 1,2% ВВП на меру по борьбе с коронавирусом и на поддержку экономики. Об этом он доложил, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства, — сообщает ТАСС.