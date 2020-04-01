Минфин зарезервировал 1,4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Минфин РФ зарезервировал средства в объеме 1,2% ВВП на меру по борьбе с коронавирусом и на поддержку экономики. Об этом он доложил, выступая на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства, — сообщает ТАСС.
2020-04-01T17:05:00+03:00
2020-04-01T17:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 01 апреля 2020
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