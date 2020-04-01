Полиция задержала в Петербурге женщину, которая, узнав, что больна коронавирусом, попыталась сбежать. Теперь ей грозит уголовная статья.

Гражданка Украины 24 лет по имени Наталья пыталась на такси уехать из больницы святого Георгия из Петербурга в Ленобласть. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Машину остановили примерно в 6 утра. В операции участвовал даже Центр «Э». Девушка жила на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга. Сначала она простыла, а пять дней назад сдала анализы на коронавирус и, когда он подтвердился, бежала. Ее, таксиста и еще одну девушку, которая оказалась в машине, отправили в Боткинскую инфекционную больницу. Женщине грозит уголовная статья. Беглянку могут оштрафовать или даже лишить свободы на два года.

Ранее за побег из обсерватора на территории Петербурга уголовное дело возбудили в отношении молодого петербуржца.