Минкомсвязи России запустило систему слежения за носителями коронавируса

Как пишет газета «Ведомости», уже работает доступ по интернет-адресу, который указан в письме главы ведомства Максута Шадаева. В документе говорится, что система будет анализировать данные на основе информации от мобильных операторов. К примеру, те, кто контактировал с заболевшими, получит оповещение о необходимости изоляции, а если человек с коронавирусом нарушит карантин, ему по СМС придет предупреждение.
2020-04-01T17:04:00+03:00
2020-04-01T17:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:04, 01 апреля 2020
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