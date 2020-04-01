Минкомсвязи России запустило систему слежения за носителями коронавируса

Как пишет газета «Ведомости», уже работает доступ по интернет-адресу, который указан в письме главы ведомства Максута Шадаева. В документе говорится, что система будет анализировать данные на основе информации от мобильных операторов. К примеру, те, кто контактировал с заболевшими, получит оповещение о необходимости изоляции, а если человек с коронавирусом нарушит карантин, ему по СМС придет предупреждение.