С проблемами при возвращении домой на сегодняшний день столкнулись не менее 25 тысяч россиян

Такую цифру назвали сегодня в российском МИДе. Там заверили, что решают вопросы, в частности, с организацией рейсов. Трудности возникли после того, как российские власти ввели лимит на возвращение: для Москвы – не более 500 человек в день, для регионов – не более 200.

Жалобы поступают из разных стран. К примеру, одна из туристок Ксения Лаптева рассказала в эфире «Эха» о том, что группа российских граждан застряла в транзитной зоне аэропорта в Дохе в Катаре. Консул, по словам Лаптевой, предупредил, что туристы в Катаре не находятся в числе тех, кого будут вывозить в первую очередь. Представители авиакомпаний предоставили людям доступ в бизнес-залы, чтобы они могли отдохнуть и поесть.