Сотни саратовцев выстроились в очереди в районную администрацию за спецпропусками

Многие люди пришли без масок, поскольку их уже нет в продаже. Они возмущены, что на выдачу документов отведен лишь один день, — передает агентство «Интерфакс». Некоторые взяли с собой детей, потому что их не с кем оставить дома. В мэрии говорят, что принимают ряд мер для решения проблем очередей и призывают простых граждан соблюдать дистанцию. Накануне саратовские власти объявили о том, что с завтрашнего дня в регионе действует пропускной режим.
2020-04-01T17:02:00+03:00
2020-04-01T17:02:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 01 апреля 2020
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