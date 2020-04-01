Сотни саратовцев выстроились в очереди в районную администрацию за спецпропусками

Многие люди пришли без масок, поскольку их уже нет в продаже. Они возмущены, что на выдачу документов отведен лишь один день, — передает агентство «Интерфакс». Некоторые взяли с собой детей, потому что их не с кем оставить дома. В мэрии говорят, что принимают ряд мер для решения проблем очередей и призывают простых граждан соблюдать дистанцию. Накануне саратовские власти объявили о том, что с завтрашнего дня в регионе действует пропускной режим.