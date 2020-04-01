Власти Чечни с 5 апреля закроют границы республики

Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом.

Въезд и выезд из Чечни, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен. Исключение сделают для продовольственных и медицинских перевозок. После закрытия границ специальные службы приступят к санитарной очистке населенных пунктов. Об этом заявил в прямом эфире своего инстаграма глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, в случае необходимости экстренного вывоза, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке и при помощи чартерных рейсов. Для этого необходимо обратиться в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. При этом служащие получат специальный пропуск. Рамзан Кадыров отметил, что те, кто хочет вернуться домой, должны это сделать до 5 апреля. После этой даты впускать в республику не будут даже местных жителей. Чечня стала первым российским регионом, который закрывает въезд и выезд из-за коронавируса.

В Чечне заражены коронавирусом 10 человек, 1 пациент умер.