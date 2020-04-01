ЧП в Якутии. Абоненты Ростелекома лишились связи из-за неизвестных, которые обрубили магистральный кабель компании. Это произошло сегодня неподалеку от города Алдан, — пишет издание РБК. Абонентов временно перевели на резервный канал. Связь удалось восстановить спустя несколько часов, — заверили в пресс-службе оператора. В Ростелекоме сейчас просят свидетелей связаться с правоохранительными органами.
2020-04-01T16:33:00+03:00
2020-04-01T16:36:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 01 апреля 2020
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