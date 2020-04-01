ЧП в Якутии. Абоненты Ростелекома лишились связи из-за неизвестных, которые обрубили магистральный кабель компании. Это произошло сегодня неподалеку от города Алдан, — пишет издание РБК. Абонентов временно перевели на резервный канал. Связь удалось восстановить спустя несколько часов, — заверили в пресс-службе оператора. В Ростелекоме сейчас просят свидетелей связаться с правоохранительными органами.