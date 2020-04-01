Около миллиона москвичей могут остаться без работы

Как сказал агентству ТАСС глава московского отделения организации «Деловая Россия» Денис Назаров, это грозит работникам сферы услуг, где из-за коронавируса приостановлена деятельность. Он предложил распространить меру по беспроцентному кредитованию компаний для выплат минимальной зарплаты сотрудникам на весь бизнес. По словам Назарова, Москва приняла на себя главный удар пандемии и в экономическом плане страдает больше всех.