Около миллиона москвичей могут остаться без работы

Как сказал агентству ТАСС глава московского отделения организации «Деловая Россия» Денис Назаров, это грозит работникам сферы услуг, где из-за коронавируса приостановлена деятельность. Он предложил распространить меру по беспроцентному кредитованию компаний для выплат минимальной зарплаты сотрудникам на весь бизнес. По словам Назарова, Москва приняла на себя главный удар пандемии и в экономическом плане страдает больше всех.
2020-04-01T16:32:00+03:00
2020-04-01T16:33:20+03:00
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16:32, 01 апреля 2020
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