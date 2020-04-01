Не менее 25 тысяч россиян в настоящее время хотят вернуться домой из-за рубежа

В российском МИДе заверили, что сейчас этой проблемой занимается ситуационно-кризисный центр министерства. Посольские и консульские учреждения находятся в контакте с соотечественниками, решается вопрос об организации авиационных рейсов. Ранее правительство ограничивало число россиян, которые могут вернуться на родину. Для Москвы эта цифра составляет не более 500 человек в день, для регионов – не более 200. Из разных стран поступают жалобы российских граждан, которые фактически застряли в аэропортах после введения ограничений.