Не менее 25 тысяч россиян в настоящее время хотят вернуться домой из-за рубежа

В российском МИДе заверили, что сейчас этой проблемой занимается ситуационно-кризисный центр министерства. Посольские и консульские учреждения находятся в контакте с соотечественниками, решается вопрос об организации авиационных рейсов. Ранее правительство ограничивало число россиян, которые могут вернуться на родину. Для Москвы эта цифра составляет не более 500 человек в день, для регионов – не более 200. Из разных стран поступают жалобы российских граждан, которые фактически застряли в аэропортах после введения ограничений.
2020-04-01T16:32:00+03:00
2020-04-01T16:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 01 апреля 2020
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