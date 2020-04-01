Минкомсвязь создаст систему отслеживания для нарушителей карантина и изоляции

Она будет работать на основе сведений операторов, — сказал сегодня глава ведомства Максут Шадаев. Нарушителей будут предупреждать с помощью СМС. Данные тех, кто не изменят своего поведения, передадут правоохранительным органам, — предупредил министр. Как пишет интернет-издание «Медуза», Минкомсвязи еще в понедельник потребовало от региональных властей предоставить обезличенные списки номеров телефонов тех, у кого подтвержден коронавирус.