Минкомсвязь создаст систему отслеживания для нарушителей карантина и изоляции

Она будет работать на основе сведений операторов, — сказал сегодня глава ведомства Максут Шадаев. Нарушителей будут предупреждать с помощью СМС. Данные тех, кто не изменят своего поведения, передадут правоохранительным органам, — предупредил министр. Как пишет интернет-издание «Медуза», Минкомсвязи еще в понедельник потребовало от региональных властей предоставить обезличенные списки номеров телефонов тех, у кого подтвержден коронавирус.
2020-04-01T16:31:00+03:00
2020-04-01T16:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 апреля 2020
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