Власти Чечни полностью закроют въезд и выезд из республики

С 5 апреля пересечь административную границу смогут только автомобили с продовольствием и медикаментами, — объявил сегодня глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит агентство РИА «Новости», в Чечне начнется санитарная обработка населенных пунктов. Вопрос об экстренном выезде, если потребуется, станут решать в индивидуальном порядке. Кадыров подчеркнул, что речь идет о безопасности его народа и республики. Чеченские власти одними из первых стали ужесточать карантинные меры. В прошлой неделе было ограничено движение через административные границы региона.
2020-04-01T16:31:00+03:00
2020-04-01T16:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 апреля 2020
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