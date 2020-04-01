Власти Чечни полностью закроют въезд и выезд из республики

С 5 апреля пересечь административную границу смогут только автомобили с продовольствием и медикаментами, — объявил сегодня глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит агентство РИА «Новости», в Чечне начнется санитарная обработка населенных пунктов. Вопрос об экстренном выезде, если потребуется, станут решать в индивидуальном порядке. Кадыров подчеркнул, что речь идет о безопасности его народа и республики. Чеченские власти одними из первых стали ужесточать карантинные меры. В прошлой неделе было ограничено движение через административные границы региона.