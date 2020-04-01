Генпрокуратура объявила фейками о коронавирусе еще четыре публикации

Там попросили Роскомнадзор ограничить к доступ к этим данным.

Внимание прокуроров привлекли несколько постов в социальных сетях и два материала сетевых изданий, — пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства. Так, фейковой новостью объявили публикацию сайта ura.ru, где рассказывалось о неких межнациональных стычках из-за коронавируса в Перми. В прокуратуре отметили, что их проверка никаких сведений о подобных конфликтах не нашла.

Еще одним спорным материалом стало видео на youtube под названием «Что готовится в Москве?». Там православный блогер Игорь Семёнов пересказывает слова неких третьих лиц о том, что в столице физически уничтожены несколько высокопоставленных чиновников и произошел госпереворот.

Остальные два поста касаются мер по борьбе с распространением болезни. В прокуратуре отметили, что интернет-издание «Сибирь.Реалии» и некие пользователи социальной сети «ВКонтакте» писали о том, что власти Красноярска полностью перекрыли въезд и выезд из города. Ведомство в свою очередь подтверждение этим данным не нашло.

Прокуроры подчеркнули, что эти сообщения распространялись под видом достоверной информации, а размещение подобных ложных материалов создаёт угрозу общественной безопасности.

Ранее и государственные ведомства неоднократно публиковали недостоверную информацию о нынешней ситуации. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявлял, что режим самоизоляции для москвичей продлён до 14-го апреля, а петербуржские власти писали, что метро в городе будет работать только до десяти вечера. Оба раза позже эту информацию удаляли и называли ошибками.