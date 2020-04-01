Сегодня депутаты приняли закон о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов

Новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными препаратами.

Все эти нормы будут действовать до конца этого года.

Президент уже подписал документ. Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, Владимир Путин высоко оценил работу депутатов. Володин также рекомендовал депутатам провести короткие отпуска в изоляции. Он уверен, что современные технологии позволят им полноценно работать над законами дома.