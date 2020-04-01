Российское правительство продолжает наращивать объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что только за последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случае заражения. Всего в России инфицированных более 2 тысяч 700. 24 человек скончались, более 200 выздоровели.