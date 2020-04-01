Власти пока не намерены привлекать военных и спасателей к возвращению россиян из-за рубежа

С задачей эвакуировать граждан пока что полностью справляются российские авиакомпании, утверждает источник агентства ТАСС, близкий к авиационным властям. При этом чуть ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручал Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил Минобороны и МЧС к этому процессу.

Обсуждение идет на фоне решения Москвы сократить число рейсов по вывозу россиян из-за границы. Теперь сограждане смогут прилететь в столицу только в аэропорт Шереметьево и в количестве не более, чем 500 человек в день. Для остальных городов квота ниже – 200 человек в сутки. В Минтрансе связывают это с желанием уделить каждому пассажиру больше внимания на фоне пандемии коронавируса.

Вместе с тем, по данным российского МИДа, на родину намерены вернуться порядка 25 тысяч сограждан. Многие из них застряли в аэропортах. В частности, в Нью-Йорке вылета ожидают несколько десятков россиян. Агентство ТАСС передает, что генконсульство предоставило отель тем, кто не может вылететь, однако многие из них ранее жаловались на то, что не могут получить ответы от «Аэрофлота» или российских дипломатов.

В МИДе ранее сообщали, что наиболее тяжелая ситуация с вывозом россиян сложилась в Таиланде, Индии и Индонезии.