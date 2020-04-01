Затраты компаний на средства защиты для борьбы с коронавирусом будут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Премьер-министр также распорядился, чтобы Минюст организовал возможность регистрировать браки граждан дистанционно.