Пожарные локализовали возгорание в помещении склада на западе Москвы. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Ранее источники в экстренных службах уточняли, что возгорание произошло на складе со спиртовыми емкостями.