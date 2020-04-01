Пожарные локализовали возгорание в помещении склада на западе Москвы. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Ранее источники в экстренных службах уточняли, что возгорание произошло на складе со спиртовыми емкостями.
2020-04-01T15:32:00+03:00
2020-04-01T15:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 01 апреля 2020
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