В Петербурге и Ленинградской области остановились табачные фабрики

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области остановились табачные фабрики. Как пишет «Фонтанка.ру», речь идет, по крайней мере, о трех заводах, на которых работают до 15 тысяч человек. Табак не попал в список товаров первой необходимости, который был разработан правительством.