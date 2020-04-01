В Петербурге и Ленинградской области остановились табачные фабрики

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области остановились табачные фабрики. Как пишет «Фонтанка.ру», речь идет, по крайней мере, о трех заводах, на которых работают до 15 тысяч человек. Табак не попал в список товаров первой необходимости, который был разработан правительством.
2020-04-01T15:31:00+03:00
2020-04-01T15:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 01 апреля 2020
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