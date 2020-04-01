Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе. Как сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве, факты размещения недостоверной общественно значимой информации обнаружены в Фейсбуке, «ВКонтакте» и на YouTube, а также в ряде интернет-изданий.