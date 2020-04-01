ТАСС: Силы министерства обороны и МЧС пока не планируют привлекать для возвращения россиян из-за рубежа

Силы министерства обороны и МЧС пока не планируют привлекать для возвращения россиян из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его словам, российские авиакомпании справляются с проблемой в полном объеме. В настоящее время действует ограничение на вывоз россиян, из-за этого в аэропортах застряли десятки тысяч граждан России, которые не могут вернуться на родину.