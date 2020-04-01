Новый порядок проведения похорон введут в Петербурге

При этом, пока неизвестно, как будут проходить траурные церемонии в условиях пандемии.

Профильные комитеты Смольного не смогли разъяснить смысл предписания главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Не удалось получить комментарий и в самом Роспотребнадзоре. Согласно предписанию, в Петербурге необходимо отменить похоронные церемонии, а тех, кто умер от коронавируса хоронить только в цинковых гробах. В пресс-службе Роспотребнадзора попросили позвонить позже и сослались на то, что сами еще не видели текста предписания. В Комитетах по здравоохранению и по социальной политике «Эху» сказали, что их комментарии возможны только после того, как Роспотребнадзор прояснит ситуацию. По информации Фонтанки.ру, вице-губернатор Олег Эргашев в связи с предписанием поручил главам этих комитетов издать необходимые правовые акты. Их должны подготовить сегодня. С Комитетом по промышленной политике и торговле, в ведении которого находятся похороны петербуржцев связаться не удалось То есть, на данный момент нет ясности, как именно теперь будут осуществлять погребение или кремацию усопших и допустят ли к этому их ближайших родственников.

Также в Петербурге на месяц остановили регистрацию браков