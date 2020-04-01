Склад со спиртовыми емкостями загорелся на западе Москвы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, наблюдается открытое горение из окон. На место происшествия выехали руководители московского управления МЧС, других подробностей пока нет.
2020-04-01T15:00:00+03:00
2020-04-01T15:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 01 апреля 2020
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