У сотрудников российских предприятий и компаний требуют подписывать заявления на отпуск за свой счет

Несмотря на то, что это незаконно, подобные случаи были отмечены сразу в нескольких регионах.

Многочисленные сообщения о том, что работодатели требуют у своих сотрудников уходить в неоплачиваемые отпуска, в последние несколько дней все чаще появляются в региональных пабликах в соцсетях. В Пскове работники ищут помощи юристов из-за того, что у них требуют писать заявления на весь апрель – сотрудники нотариальных контор уже начали публиковать специальные руководства для таких случаев. Похожая ситуация сложилась и в Башкирии, но там поваров в школах и детсадах и вовсе заставляют уходить в отпуск до конца августа, а в случае отказа требуют увольняться. Такие же сообщения приходят из Бердска, Дзержинска, Сызрани и других городов.

Кроме того, в сети появились сканы документов, которые, как утверждается, раздали сотрудникам терминала D аэропорта Шереметьево. На бланке содержится просьба о предоставлении 15-дневного отпуска без сохранения зарплаты «по семейным обстоятельствам», но его подлинность остается неясной.

Ранее интернет-издание «МБХ Медиа» сообщало о том, что руководство ювелирных магазинов Sunlight также потребовало у сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск до конца апреля. В случае огласки им пригрозили конфискацией зарплаты.