Минкомсвязь внедряет систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются из-за границы и обязаны соблюдать карантин

Минкомсвязь в настоящее время активно внедряет систему сбора данных о гражданах, которые возвращаются из-за границы и обязаны соблюдать карантин. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, будет необходимо заполнить еще до прохождения паспортного контроля специальную электронную форму через портал Госуслуг.

С помощью операторов связи будет вестись контроль за человеком на карантине. В случае необходимости информация будет передаваться в МВД.