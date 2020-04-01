Эксперт рассказал, что представляют собой QR-коды, но пока никто не знает, какая информация будет зашифрована в них

Владелец TgVPN Владислав Здольников рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что представляют собой QR-коды, отметив при этом, что пока никто не знает, какая информация будет зашифрована в них.

«QR-код — это специальное изображение, которое можно также кодировать, который по замыслу мэрии Москвы нужно получать каждому, кто выходит из дома во время карантина, имею его при передвижении. В этом коде, и это пока никто не знает, будет зашифровано информация о владельце — ФИО, допинформация о том, когда вышел он из дома, причину его передвижения, и когда планирует вернуться», — объяснил он.

При этом В.Здольников отметил, что ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко так и не смог «внятно» объяснить, какая именно будет закодирована информация. «Но в целом, предположительно информация такая, которая позволит сопоставить заявку, поданную человеком, выходящим из дома, с реальностью, во время проверки сотрудниками контролирующих органов перемещения граждан», — сказал он.

Между тем, в департаменте информационных технологий отметили, что те, кто самостоятельно не сможет получить QR код, могут обратиться в колл-центр, где им продиктуют индивидуальный код.