Старт весенней призывной кампании переносится на середину мая – Яшин

В России стартует весенний призыв, в войска будет отправлено порядка 135 тысяч человек. Из-за коронавируса отправка новобранцев переносится на май-июнь. Между тем, только что стало известно, что переносится и старт работы призывных комиссий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Красносельской призывной комиссии Илья Яшин. «Только сегодня поступила информация, что все мероприятия, связанные с призывом приостановлены до 15 мая . Работа с призывниками будет осуществлена через телефонную связь, всех и будут обзванивать и как-то предупреждать», — сказал он.

По словам И.Яшина, до последнего момента было непонятно, как организовать призыв в рамках карантина из-за коронавируса. «С одной стороны власти вводят ограничения и просят самоизолироваться, с другой стороны Путин подписывает указ о начале призывной кампании, и военкоматы готовились в обыденном режиме. Это притом, что в призывную комиссию входят пожилые люди, что ставит под угрозу их здоровье и жизни», — отметил он.

Он отметил, что наблюдается некоторая «растерянность среди военных чиновников», которые «не понимают, как этот призыв будет осуществляться. И.Яшин также добавил, что, на его взгляд, в этом году призывные комиссии не станут так жестко, как в прошлые годы, стараться выполнить план по призыву.