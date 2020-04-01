Цена на нефть сегодня опускалась ниже отметки в 25 долларов за баррель. Сейчас она торгуется около отметки 25,50.

С сегодняшнего дня прекратила свое существование сделка ОПЕК+ и страны, входящие в картель, больше не связаны обязательствами по ограничению добычи нефти.

Британское издание Телеграф ожидает, что Саудовская Аравия вскоре обрушит на мир мощную нефтяную волну.

Нефтегазовая компания Сауди Арамко предупредила партнеров, чтобы те готовились к резкому увеличению добычи нефти, призвав с сегодняшнего дня увеличить объемы до 12 миллионов баррелей в сутки, пишет газета (перевод сайта Иносми). – Телеграф отмечает, что мировой рынок буквально залит нефтью после того, как две недели назад Москва и Эр-Рияд не смогли договориться о сокращении ее добычи для поддержания мировых цен. Накануне Саудовская Аравия также отказалась от участия в каких-либо переговорах по урегулированию мировых цен, инициированных Россией и США. Опустившись до 20-23 долларов за баррель, по прогнозам, в ряде регионов цены могут стать отрицательными, когда компаниям придется платить покупателям, чтобы избавиться от излишков, пишет британское издание.

Как сообщает пресс-служба российского президента, вечером в понедельник Дональд Трамп и Владимир Путин договорились, что руководители энергетических отраслей обеих стран обсудят вопрос о способах стабилизации нефтяных рынков.